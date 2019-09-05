Международная группа учёных выявила взаимосвязь между преждевременной смертью и любовью к газированным напиткам.
Проведённое исследование, в котором приняли участие 450 тысяч добровольцев, показало, что употребление в день двух или более стаканов напитков, содержащих сахар или его заменители, на 17% повышает риск преждевременной смерти.
Отмечается, что чаще всего испытуемые, употреблявшие газировку с сахаром, жаловались на проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), а любители диетических напитков страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает
Ранее News.ru писал о том, что сладкая газировка разрушает кости изнутри, а также вызывает ряд других последствий. Причина в том, что она содержит кофеин и ортофосфорную кислоту, которая мешает усвоению кальция. Постоянное употребление таких напитков снижает плотность костной ткани тазобедренных суставов.