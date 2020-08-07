Названы пять биомаркеров крови, говорящих о повышенных рисках при COVID-19

Американские исследователи из Университета Джорджа Вашингтона (George Washington University) назвали показатели крови, связанные с рисками тяжёлого течения коронавируса и смерти от него, основываюсь на результате анализов сотен пациентов с подтверждённой инфекцией.
Как оказалось, риски возрастают при повышенных уровнях IL-6, D-димер, CRP, LDH и ферритина в крови,
Отмечается, что особо опасной ситуация может стать при уровне LDH (или ЛДГ) выше 1200 единиц/л, а уровень D-димера выше 3 мкг/мл.
Таким образом, проведение анализа крови поступившим на лечение пациентам с коронавирусом поможет сориентироваться с тактикой лечения, считает сотрудник Школы медицины и здравоохранения GW, доктор медицинских наук Шант Аянян.
Мы надеемся, что биомаркеры помогут врачам определить, какой подход необходим в лечении пациентов, стоит ли выписывать человека из больницы или надо продолжать контролировать его состояние, то есть новые данные помогут в принятии важных клинических решений, — отметил один из авторов исследования.
Как писал NEWS.ru ранее, медики из США неожиданно обнаружили необычный симптом коронавирусной инфекции.
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