Названы пять биомаркеров крови, говорящих о повышенных рисках при COVID-19

https://static.news.ru/photo/7ef8227c-d93d-11ea-a932-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские исследователи из Университета Джорджа Вашингтона (George Washington University) назвали показатели крови, связанные с рисками тяжёлого течения коронавируса и смерти от него, основываюсь на результате анализов сотен пациентов с подтверждённой инфекцией.

Как оказалось, риски возрастают при повышенных уровнях IL-6, D-димер, CRP, LDH и ферритина в крови, передаёт «Российская газета» со ссылкой на Future Medicine.

Отмечается, что особо опасной ситуация может стать при уровне LDH (или ЛДГ) выше 1200 единиц/л, а уровень D-димера выше 3 мкг/мл.

Таким образом, проведение анализа крови поступившим на лечение пациентам с коронавирусом поможет сориентироваться с тактикой лечения, считает сотрудник Школы медицины и здравоохранения GW, доктор медицинских наук Шант Аянян.

Мы надеемся, что биомаркеры помогут врачам определить, какой подход необходим в лечении пациентов, стоит ли выписывать человека из больницы или надо продолжать контролировать его состояние, то есть новые данные помогут в принятии важных клинических решений, — отметил один из авторов исследования.

Как писал NEWS.ru ранее, медики из США неожиданно обнаружили необычный симптом коронавирусной инфекции.