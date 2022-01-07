Названы продукты, которые вредно сочетать

Портал «Медик Форум» подготовил список продуктов, которые, по мнению врачей, вредно сочетать во время еды. Так, например, нельзя есть на завтрак тост из белого хлеба с джемом, так как простые углеводы вызывают колебания в уровне инсулина и могут привести к диабету второго типа.

Также отмечается, что огромный вред организму наносит сочетание пива и бургеров. Всё дело в том, что организм сначала расщепляет алкоголь, а затем жир, который начинает оседать в отложениях на животе, бедрах. Ещё одно вредное сочетание — молоко и чёрный чай. Белки молока связывают антиоксиданты, содержащиеся в чае, и таким образом препятствуют их усвоению организмом. В свою очередь, кофеин чая препятствует усвоению кальция из молока.

Ранее главный врач дома-пансионата РАН Мария Медведева заявила, что для определения деменции неврологи проводят специальные тесты. При этом она отметила, что, если процесс начался, то затормозить его можно с помощью лекарственных средств, но вылечить недуг невозможно.

Эксперт добавила, что признаками деменции могут быть агрессия, неадекватное поведение, психомоторное возбуждение (когда человек может собирать-разбирать вещи бесцельно), бред воровства, бред обмана, галлюцинации. Она посоветовала родным больного обращаться к неврологу.