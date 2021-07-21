Психолог назвала причины разводов в пандемию

Пандемия коронавируса стала испытательным сроком, который некоторые семьи не смогли пройти успешно и развелись. Об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила семейный психолог Наталья Панфилова.
Как отметила специалист, во время пандемии семейным парам необходимо было перестраивать не только рабочие процессы, но и заново организовывать быт и отношения с детьми.
Пандемия потребовала от людей очень быстрой перестройки. Надо было принять решение по поводу удалённой работы, надо было по-другому организовать быт, общение с детьми, — сказала Панфилова.
По словам психолога, традиционно оперативно решают стрессовые задачи женщины. Однако в современных реалиях, когда на плечи женщины возложены многочисленные социальные задачи, они разучились это делать и сами испытывают стресс. В результате многие из них оказались не готовы к тому, что их дети вместо школы и детских садов будут сидеть дома. Мужчины также в этих обстоятельствах оказались бесполезными.
По мнению Панфиловой, мужчинам проще пойти на войну, разбить врага, принять какое-то стратегическое решение, чем организовывать и перестраивать быт.
А если мужчина остался без работы, стрессует, лежит на диване, то женщина задаётся вопросом, зачем он ей такой нужен,— добавила специалист.
Ранее психотерапевт Наталья Толстая рассказала, как помочь людям пережить расставание. По её словам, решение создать семью принимают оба партнёра и ответственность за развод также лежит на обоих. Однако нормальный партнёр подготовит вторую половину к достойному расставанию.