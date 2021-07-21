Психолог назвала причины разводов в пандемию

Пандемия коронавируса стала испытательным сроком, который некоторые семьи не смогли пройти успешно и развелись. Об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила семейный психолог Наталья Панфилова.

Как отметила специалист, во время пандемии семейным парам необходимо было перестраивать не только рабочие процессы, но и заново организовывать быт и отношения с детьми.

Пандемия потребовала от людей очень быстрой перестройки. Надо было принять решение по поводу удалённой работы, надо было по-другому организовать быт, общение с детьми, — сказала Панфилова.

По словам психолога, традиционно оперативно решают стрессовые задачи женщины. Однако в современных реалиях, когда на плечи женщины возложены многочисленные социальные задачи, они разучились это делать и сами испытывают стресс. В результате многие из них оказались не готовы к тому, что их дети вместо школы и детских садов будут сидеть дома. Мужчины также в этих обстоятельствах оказались бесполезными.

По мнению Панфиловой, мужчинам проще пойти на войну, разбить врага, принять какое-то стратегическое решение, чем организовывать и перестраивать быт.

А если мужчина остался без работы, стрессует, лежит на диване, то женщина задаётся вопросом, зачем он ей такой нужен, — добавила специалист.

Ранее психотерапевт Наталья Толстая рассказала, как помочь людям пережить расставание. По её словам, решение создать семью принимают оба партнёра и ответственность за развод также лежит на обоих. Однако нормальный партнёр подготовит вторую половину к достойному расставанию.