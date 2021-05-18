Названы причины развития воспалительных заболеваний кишечника

К возникновению воспалительных заболеваний кишечника могут привести систематическое переедание и инфекции. Об этом «Радио 1» рассказал гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов.
Врач отметил, что
По словам Харламова, иногда воспаление кишечника можно принять за аллергию. Так, причиной пищевой аллергии становятся орехи, молочные продукты и злаковые, в которых содержится глютен (рожь, пшеница, ячмень, овёс).
Слизь в глотке, изжога, вздутие, боли в животе — признаки либо аллергии, либо воспалительного заболевания кишечника, возможно, и того и другого. Бывает и так, что перед воспалением была аллергия, — пояснил медик.
Если запустить болезнь, то пациента ждёт удаление части толстого или тонкого кишечника, а также возникнет большой риск образования опухоли. Чтобы избежать ВЗК, Харламов советует полностью отказаться от алкоголя, курения и промышленной еды, в которой содержатся промышленные углеводы и трансжиры.
Специалист также рекомендует обращаться к специалисту при появлении отрыжки, изжоги, болей в животе и расстройствах стула.
Ранее гастроэнтеролог Ольга Аришева отметила, что в большинстве случаев урчание в животе не представляет угрозы для человеческого здоровья, однако порой этот симптом может быть связан с болезнями и проблемами.