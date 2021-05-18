Названы причины развития воспалительных заболеваний кишечника

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К возникновению воспалительных заболеваний кишечника могут привести систематическое переедание и инфекции. Об этом «Радио 1» рассказал гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов.

Врач отметил, что заразиться инфекцией можно через испорченную пищу, немытые овощи и если не мыть руки перед едой. Острое воспаление кишечника развивается за один-два дня, и если вовремя не начать лечиться, то оно может перейти в хроническую форму.

По словам Харламова, иногда воспаление кишечника можно принять за аллергию. Так, причиной пищевой аллергии становятся орехи, молочные продукты и злаковые, в которых содержится глютен (рожь, пшеница, ячмень, овёс).

Слизь в глотке, изжога, вздутие, боли в животе — признаки либо аллергии, либо воспалительного заболевания кишечника, возможно, и того и другого. Бывает и так, что перед воспалением была аллергия, — пояснил медик.

Если запустить болезнь, то пациента ждёт удаление части толстого или тонкого кишечника, а также возникнет большой риск образования опухоли. Чтобы избежать ВЗК, Харламов советует полностью отказаться от алкоголя, курения и промышленной еды, в которой содержатся промышленные углеводы и трансжиры.

Специалист также рекомендует обращаться к специалисту при появлении отрыжки, изжоги, болей в животе и расстройствах стула.

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