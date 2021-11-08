Названо самое опасное проявление постковидного синдрома у детей

Дети, как и взрослые, стали болеть COVID-19 чаще и тяжелее. При этом неприятные последствия, такие как мультисистемный воспалительный синдром, могут проявляться у них спустя недели после выздоровления. Это показали последние всплески заболевания, рассказал в интервью РИА Новости врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По словам Позднякова, мультисистемный воспалительный синдром (МВС) после недавно перенесённого COVID-19 является самым грозным последствие болезни. К счастью, он встречается нечасто.

Вероятнее всего, МВС у детей — это некий вариант цитокинового шторма, но проявляющегося не во время, а через 1–4 недели после перенесенного заболевания, — рассказал врач.

По словам Позднякова, у таких детей сам COVID-19 чаще всего протекает в лёгкой или даже субклинической форме. Возможная причина его развития — гипериммунная реакция организма на SARS-CoV-2, но, в сравнении со взрослыми, отсроченная по времени.

Инфекциониста отметил, что для синдрома наиболее характерны быстрые проявления лихорадки с температурой выше 38,5, которая плохо сбивается жаропонижающими средствами, а также симптомы интоксикации. Также более чем у половины пациентов возникают разного рода сыпи, конъюнктивит, изменения на слизистых рта, воспаление каймы губ. Могут увеличиваться лимфоузлы, возникают желудочно-кишечные расстройства, наблюдается понижение артериального давления, вплоть до проявления шока, нарушается работа сердца.

При этом инфекционист отметил, что постковидный синдром у детей в целом встречается не так часто, как у взрослых и чаще всего проявляется астенической и неврологической симптоматикой: усталостью, нарушениями сна, изменением настроения, тревожностью и утомляемостью.

Специфического лечения синдрома ни у детей, ни у взрослых не существует.

Для детей наиболее актуальным является упорядочивание режима дня с достаточным сном, соблюдение полноценного режима питания, правильного по составу, курсы витаминов. Медикаментозная терапия подключается индивидуально, при наличии показаний для нее, — резюмировал Поздняков.

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