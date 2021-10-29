Названо ещё одно осложнение после коронавируса

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал о возможном осложнении после коронавируса. Им может быть появление в лёгких очагов гнойного воспаления — свищей, которые буквально пробивают органы дыхания наподобие отверстий, сообщил портал URA.RU.

По словам доктора, коронавирус часто вызывает воспаление лёгких, в результате чего их стенки деформируются и появляются подобные гнойники.

Это серьёзнейшее осложнение, которое грозит сепсисом, заражением крови и лечится только антибиотиками, бронхоскопией, когда идёт очистка от гноя. Хирургически свищ трудно лечить, потому что сшить нельзя, — приводит издание слова Пурясева.

Как уточнил врач, подобное осложнение характерно не только для пациентов с коронавирусной инфекцией. Такое течение болезни встречается у людей, больных алкоголизмом, имеющих трофические расстройства, а также у тех, кто испытывает проблемы с нарушением режима питания.

Но бывает и так, что прилетает очень агрессивная инфекция и здоровые люди валятся, как брёвна, — заметил пульмонолог.

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