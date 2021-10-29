Названо ещё одно осложнение после коронавируса

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал о возможном осложнении после коронавируса. Им может быть появление в лёгких очагов гнойного воспаления — свищей, которые буквально пробивают органы дыхания наподобие отверстий, сообщил портал URA.RU.
По словам доктора, коронавирус часто вызывает воспаление лёгких, в результате чего их стенки деформируются и появляются подобные гнойники.
Это серьёзнейшее осложнение, которое грозит сепсисом, заражением крови и лечится только антибиотиками, бронхоскопией, когда идёт очистка от гноя. Хирургически свищ трудно лечить, потому что сшить нельзя,— приводит издание слова Пурясева.
Как уточнил врач, подобное осложнение характерно не только для пациентов с коронавирусной инфекцией. Такое течение болезни встречается у людей, больных алкоголизмом, имеющих трофические расстройства, а также у тех, кто испытывает проблемы с нарушением режима питания.
Но бывает и так, что прилетает очень агрессивная инфекция и здоровые люди валятся, как брёвна, — заметил пульмонолог.
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