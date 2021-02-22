Названа опасная для иммунитета пищевая привычка

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Переизбыток фруктозы в организме может препятствовать правильному функционированию иммунной системы. Такое наблюдение сделали специалисты из Университета Суонси, Бристольского университета и Института Фрэнсиса Крика в Лондоне.

Учёные проанализировали влияние фруктозы на организм мышей. Выяснилось, что это соединение в некотором смысле «перепрограммирует» клеточные метаболические пути. Таким образом, оно способствует глутаминолизу и окислительному метаболизму. Активация этих процессов приводит к повышению уровня воспалительных цитокинов, передаёт РИА Новости со ссылкой на Nature.

В результате исследователи пришли к выводу, что чрезмерное потребление фруктозы вызывает воспалительные реакции иммунной системы. Эти процессы провоцируют повреждение клеток и тканей, а также нарушают работу различных органов и систем организма.

Фруктоза обычно содержится в сладких напитках, сладостях и полуфабрикатах, а кроме того, ​​широко используется в производстве продуктов питания. Давно известно, что она среди прочего повышает риск развития ожирения, диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что заменять сахар на фруктозу категорически нельзя. По словам медика, это может привести к необратимым последствиям, губительным для организма.