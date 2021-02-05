Доктор Мясников объяснил опасность замены сахара фруктозой

https://static.news.ru/photo/87a33f86-685f-11eb-9496-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что заменять сахар на фруктозу категорически нельзя. По словам медика, это может привести к необратимым последствиям, губительным для организма.

Специалист пояснил, что фруктоза полезна, только когда человек употребляет её через фрукты или овощи. В ином же случае вещество неконтролируемо поступает в организм и может привести к обострению болезней. Мясников пояснил, что сахар внутри распадается на глюкозу и фруктозу.

Какое-то время назад, по его словам, в США призвали отказаться от чистого сахара и заменить его как раз на фруктозу, потому что считается, что она якобы менее калорийная. Спустя какое-то время после этого у людей началось обострение диабета и они начали стремительно набирать вес, доводя себя до ожирения.

Всё дело в том, что во фруктах фруктоза идёт вместе с клетчаткой, выступающей своеобразным «дозатором». Когда такого ограничителя нет, то фруктоза усваивается организмом в более концентрированных дозах, приводя к повышению уровня сахара в крови и в конечном счёте к болезням, передаёт «Московский Комсомолец».

Ранее NEWS.ru писал, что Мясников назвал факторы, которые могут повысить риск развития болезни Паркинсона. Развитию недуга могут способствовать травмы головного мозга, недостаточный уровень витамина D (недостаточное пребывание на солнце) и мигрень. Ещё одним неожиданным фактором, способствующим болезни, является высокий уровень образования.