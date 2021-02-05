Мясников озвучил неожиданные факторы развития болезни Паркинсона

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Усилиями правительства РФ, стране было обеспечено абсолютное интеллектуальное лидерство в мире с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил председатель совета директоров ГК «Промомед» Пётр Белый на открытии новой линии на заводе «Биохимик».

Очень важно, что в России мы вместе — и правительство, которое создало особые условия для развития инновационных препаратов, и индустрия, которая готова была принять этот вызов ,— мы полностью справились...