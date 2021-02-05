Мясников озвучил неожиданные факторы развития болезни Паркинсона

Телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников назвал факторы, которые могут повысить риск развития болезни Паркинсона.
Развитию недуга могут способствовать травмы головного мозга, недостаточный уровень витамина D (недостаточное пребывание на солнце) и мигрень. Ещё одним неожиданным фактором, способствующим болезни является высокий уровень образования.
Чем выше уровень образования, тем чаще возникает болезнь Паркинсона. Это заболевание интеллектуальных людей, — заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Риск возникновения паркинсонизма также повышается из-за проживания в отдалённой сельской местности, употребления молока и родниковой воды, лишнего веса и недостаточной мышечной массы в детском возрасте. При этом реже подвержены заболеванию те, кто любит выпить кофе и регулярно занимается спортом.
Как сообщал NEWS.ru, специалисты Европейской ассоциации болезни Паркинсона назвали пристальный взгляд одним из предполагаемых симптомов данного дегенеративного заболевания центральной нервной системы.