Пристальный взгляд признали симптомом неизлечимой болезни

https://static.news.ru/photo/f8962c5e-634a-11eb-aac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Специалисты Европейской ассоциации болезни Паркинсона назвали пристальный взгляд одним из предполагаемых симптомов данного дегенеративного заболевания центральной нервной системы.

Об этом сообщает Express. Издание отмечает, что на ранней стадии симптом проявляется в том, что человек долго не моргает. Медики объяснили это тем, что при болезни Паркинсона поражаются нервные клетки мозга, которые контролируют двигательные процессы.

Также специалисты предупредили тех, у кого одна из рук качается не в такт телу при ходьбе с небольшой скоростью. Это тоже может быть признаком заболевания. Как и сгорбленная поза, мелкий почерк, онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что почти 90% пациентов с болезнью Паркинсона не чувствуют запахи, поэтому потерю обоняния можно назвать ранним симптомом данной неизлечимой болезни. Причём некоторые люди перестают чувствовать запахи за десять лет до того, как у них диагностируют болезнь, характерную для лиц пожилого возраста.