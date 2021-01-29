Пристальный взгляд признали симптомом неизлечимой болезни

Специалисты Европейской ассоциации болезни Паркинсона назвали пристальный взгляд одним из предполагаемых симптомов данного дегенеративного заболевания центральной нервной системы.
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Также специалисты предупредили тех, у кого одна из рук качается не в такт телу при ходьбе с небольшой скоростью. Это тоже может быть признаком заболевания. Как и сгорбленная поза, мелкий почерк, онемение, покалывание, боль или дискомфорт в шее или конечностях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что почти 90% пациентов с болезнью Паркинсона не чувствуют запахи, поэтому потерю обоняния можно назвать ранним симптомом данной неизлечимой болезни. Причём некоторые люди перестают чувствовать запахи за десять лет до того, как у них диагностируют болезнь, характерную для лиц пожилого возраста.