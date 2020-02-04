Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский заявил, что самым опасным алкогольным напитком является пиво.
Об этом он рассказал «
Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть, — поделился он.
Красное сухое вино Покровский назвал наименее вредным алкогольным напитком, так как в нём содержится много витаминов, антиоксидантов и микроэлементов.
Ранее российская фигуристка Евгения Медведева опровергла слухи о том, что большинство её коллег страдают от алкоголизма, писал NEWS.ru.
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