https://static.news.ru/photo/2df909e6-4779-11ea-bd6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский заявил, что самым опасным алкогольным напитком является пиво.

Об этом он рассказал « Вечерней Москве ». По словам медика, алкоголь не является самым вредным компонентом пива — куда опаснее остальные составляющие. Покровский сообщил, что хмель поглощает из земли тяжёлые компоненты, например, кардиотоксичный металл кобальт.

Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть, — поделился он.

Красное сухое вино Покровский назвал наименее вредным алкогольным напитком, так как в нём содержится много витаминов, антиоксидантов и микроэлементов.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева опровергла слухи о том, что большинство её коллег страдают от алкоголизма, писал NEWS.ru.