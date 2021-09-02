Назван способ справиться со стрессом на работе

Справиться со стрессом на работе и оставаться спокойным даже в самой сложной ситуации можно, пересмотрев своё отношение к ситуации. Об этом в беседе с «Народными Новостями» рассказал клинический психолог Михаил Хорс.

Часто стресс на работе ассоциируют с внешними факторами: горящие сроки, неприветливые коллеги и напряжённая атмосфера. При этом нужно понимать, что в таких же условиях находится и коллега рядом, однако он не стрессует. Поэтому специалист советует искать решение проблемы в себе.

Стресс — это не следствие того, что происходит на работе. Например, нельзя испытывать стресс из-за того, что начальник кричит, коллектив недружный и так далее. Эти все причины укладываются в формулу — «я стрессую из-за внешних событий». Однако это неправильно. Потому что в таком случае мы не можем перестать испытывать стресс, — отметил Хорс.

По его мнению, главное — это отношение к ситуации, которую невозможно изменить. Так, нельзя исправить поведение других людей или научить начальника воспитанности, но можно снизить требования к ним. Если быть готовым к тому, что всё может пойти не так, то и стресс будет не так сильно сказываться на здоровье, считает психолог.

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