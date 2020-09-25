Назван серьёзно снижающий смертность от коронавируса фактор

Учёные из Медицинской школы Бостонского университета установили, что у больных коронавирусом с нормальным уровнем витамина D в крови количество тяжёлых случаев и смертей ниже, чем у тех, у кого наблюдается его дефицит.
В частности, у пациентов старше 40 лет с достаточным уровнем витамина D вероятность летального исхода от COVID-19 ниже на 51,5%. Результаты исследования
Это исследование предоставляет прямые доказательства того, что достаточность витамина D может предотвратить осложнения, включая цитокиновый шторм, и, в конечном итоге, смерть от COVID-19, — отметил глава исследовательской группы доктор Майкл Холик.
Ранее NEWS.ru сообщал, что массовая вакцинация не в силах уничтожить коронавирус: он останется с человечеством навсегда, но превратится уже в обычный вирус. Такой прогноз относительно эффективности массовых прививок от болезни сделали сразу несколько учёных. Единственное, что со временем вакцины станут более стойкими, как и иммунитет населения, отметила вирусолог Анджела Расмуссен.
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