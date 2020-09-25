16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Назван серьёзно снижающий смертность от коронавируса фактор

07:26, 26 сентября 2020 299
Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Учёные из Медицинской школы Бостонского университета установили, что у больных коронавирусом с нормальным уровнем витамина D в крови количество тяжёлых случаев и смертей ниже, чем у тех, у кого наблюдается его дефицит.

В частности, у пациентов старше 40 лет с достаточным уровнем витамина D вероятность летального исхода от COVID-19 ниже на 51,5%. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Это исследование предоставляет прямые доказательства того, что достаточность витамина D может предотвратить осложнения, включая цитокиновый шторм, и, в конечном итоге, смерть от COVID-19, — отметил глава исследовательской группы доктор Майкл Холик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что массовая вакцинация не в силах уничтожить коронавирус: он останется с человечеством навсегда, но превратится уже в обычный вирус. Такой прогноз относительно эффективности массовых прививок от болезни сделали сразу несколько учёных. Единственное, что со временем вакцины станут более стойкими, как и иммунитет населения, отметила вирусолог Анджела Расмуссен.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео