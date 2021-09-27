Назван самый полезный суп

Обед – важная часть рациона каждого человека. Самым быстрым в готовке и одновременно самым полезным врачи-диетологи назвали чечевичный суп-пюре. Как пишет издание «Главред», в блюде содержится 12 аминокислот, клетчатка и растительные белки. Также чечевичный суп укрепляет иммунитет.

На втором месте по полезности обычный овощной суп на мясном бульоне, но без мяса. В него лучше всего добавить стручковую фасоль, кабачок, сельдерей.

На третьем месте по полезности овощной суп с рыбой, особенно с минтаем и хеком. Но ни в коем случае не использовать консервированную рыбу.

Издание предложило читателям воспользоваться рецептом чечевичного супа, который можно приготовить всего за 20 минут. Для этого хозяйкам понадобится 200 грамм красной чечевицы, две картошки, зелёный лук, одна морковка, лимон и специи по вкусу.

Перед приготовлением супа замочить чечевицу на ночь, или хотя бы на пять-шесть часов. Варить бобы на слабом огне 50 минут. Для зажарки нарезать лук и обжарить на слабом огне. Нарезанную картошку добавить к проваренной чечевице, долить воды. После того, как вода снова закипит, добавить морковь и лук. Посолить и накрыть крышкой. Варить на слабом огне до готовности.

Как только овощи все сварились, добавить немного бульона, сливочное масло и блендером всё превратить в пюре. Веточку зелёного лука добавить в конце в тарелку.

Ранее шеф-повара различных ресторанов назвали блюда, которые не стоит брать в столовых. Чтобы не отравиться в дешёвых точках общепита, нужно быть максимально внимательным. Главное не брать засохшие или обветренные продукты, не трогать салаты, находящиеся вне холодильной зоны, а смешанные с майонезом или сметаной супы вообще обходить стороной.