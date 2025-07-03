Крем-суп из молодой капусты и кабачка со сливками! Польза в каждой ложке

Крем-суп из молодой капусты и кабачка со сливками! Польза в каждой ложке

Крем-суп из молодой капусты и кабачка со сливками! Польза в каждой ложке! Идеальное блюдо порадует своим гармоничным вкусом. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают этот суп отличным вариантом как для будничного ужина.

Ингредиенты

Молодая белокочанная капуста — 500 г

Кабачок — 250 г

Лук репчатый — 1 шт. (65 г)

Чеснок — 1 зубчик

Куриный бульон или вода — 1 л

Масло сливочное топлёное — 30 г

Сливки 10% — 250 мл

Прованские травы — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Сметана — для подачи

Зелень укропа/петрушки — для украшения

Приготовление

Очистите капусту от верхних листьев и нарежьте крупными кусками. Кабачок очистите от кожуры (если он молодой, кожуру можно оставить) и нарежьте кубиками. Лук и чеснок мелко порубите. В кастрюле с толстым дном растопите масло и обжарьте лук с чесноком до прозрачности в течение 3–4 минут. Добавьте кабачок и капусту, обжаривайте ещё 5 минут, периодически помешивая. Влейте горячий бульон, доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите под крышкой до мягкости овощей. Погружным блендером измельчите суп до однородной кремообразной консистенции. Влейте сливки, добавьте прованские травы и соль по вкусу. Прогрейте 2–3 минуты, не доводя до кипения. Готовый суп разлейте по тарелкам, добавьте в каждую порцию по столовой ложке сметаны и украсьте рубленой зеленью.

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