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03 июля 2025 в 06:45

Крем-суп из молодой капусты и кабачка со сливками! Польза в каждой ложке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крем-суп из молодой капусты и кабачка со сливками! Польза в каждой ложке! Идеальное блюдо порадует своим гармоничным вкусом. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают этот суп отличным вариантом как для будничного ужина.

Ингредиенты

  • Молодая белокочанная капуста — 500 г
  • Кабачок — 250 г
  • Лук репчатый — 1 шт. (65 г)
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Куриный бульон или вода — 1 л
  • Масло сливочное топлёное — 30 г
  • Сливки 10% — 250 мл
  • Прованские травы — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Сметана — для подачи
  • Зелень укропа/петрушки — для украшения

Приготовление

  1. Очистите капусту от верхних листьев и нарежьте крупными кусками. Кабачок очистите от кожуры (если он молодой, кожуру можно оставить) и нарежьте кубиками. Лук и чеснок мелко порубите. В кастрюле с толстым дном растопите масло и обжарьте лук с чесноком до прозрачности в течение 3–4 минут.
  2. Добавьте кабачок и капусту, обжаривайте ещё 5 минут, периодически помешивая. Влейте горячий бульон, доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите под крышкой до мягкости овощей. Погружным блендером измельчите суп до однородной кремообразной консистенции.
  3. Влейте сливки, добавьте прованские травы и соль по вкусу. Прогрейте 2–3 минуты, не доводя до кипения. Готовый суп разлейте по тарелкам, добавьте в каждую порцию по столовой ложке сметаны и украсьте рубленой зеленью.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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