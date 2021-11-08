Назван самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19

Для ревакцинации от COVID-19 эффективнее всего использовать препарат «Спутник». При этом в целом для повторной прививки подходит любая имеющаяся вакцина. Об этом в интервью РИА Новости рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По тем данным, которые сейчас есть: можно ревакцинироваться любой платформой зарегистрированной, но эффективнее всего будет ревакцинироваться «Спутником». Побочных эффектов никаких не будет, две платформы могут дополнять друг друга. Научные данные по этому еще не опубликованы, идут исследования, — сообщил врач.

По словам специалиста, зарубежные исследования показывают, что комбинация разных вакцин эффективна для предотвращения заражения, при этом комбинированный иммунитет способен более активно формировать вируснейтрализующие антитела.

Наиболее эффективная вакцина, которая у нас есть в стране для предотвращения тяжёлого течения болезни, от летального исхода и от заболевания, на данном этапе — это вакцина «Спутник», — резюмировал Тимаков.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что второй компонент вакцины от коронавируса можно ввести не на 21-й, а на 28-й день после первой фазы, это поможет повысить количество антител. Эксперт при этом отметил, что если ввести второй компонент позже, то иммунитет к COVID-19 полноценно выработается через полтора месяца.