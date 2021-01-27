Назван предвестник смертельно опасного состояния

https://static.news.ru/photo/a11938f0-60f6-11eb-b09a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nick White/moodboard/Global Look Press

Внезапная потливость без очевидной причины может быть признаком сердечного приступа. К такому выводу пришли эксперты Британского фонда сердца.

Об этом сообщает Express.

По мнению экспертов, нормальной считается ситуация, когда идёт обильное выделение влаги из организма после тренировки или в жаркий день, но потоотделение, сопровождаемое резкой болью в груди, сигнализирует о необходимости срочно посетить врача. В случае если человек к тому же страдает от головокружения и одышки, это говорит о предынфарктном состоянии.

Причиной внезапной потливости может быть то, что для перекачивания крови через закупоренные артерии сердцу требуется гораздо больше усилий. Для снижения температуры во время дополнительного напряжения человек и начинает больше потеть, пояснили эксперты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-терапевт Алка Патель рассказала, какой необычный симптом может быть предвестником инфаркта миокарда. По её словам, при подозрении на сердечный приступ необходимо обратить внимание на область живота. Так, при инфаркте сердечная мышца погибает в связи с нехваткой кислорода. В это время повреждённая ткань вырабатывает ряд метаболитов, которые вызывают тошноту и рвоту.