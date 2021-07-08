Назван предотвращающий появление тромбов продукт

Рыба способна снизить риск образования тромбов и продлить жизнь человека. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказали врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург.

По словам Гинзбурга, рыба содержит Омега-3 жирные кислоты, снижающие воспалительные процессы в организме. В свою очередь Агапкин сообщил, что было исследование, которое показало: если человек хотя бы два раза в неделю ест морскую рыбу, это снижает риск инфаркта почти в два раза.

Что касается речной рыбы, она содержит в себе немало витамина В и фолиевой кислоты, а также группу витаминов, отвечающих за регулирование холестерина и снижение риска образования тромбов.

Есть исследования, которые показывают, что употребление рыбы два-три раза в неделю помогает прожить нам на три с половиной года дольше, а употребление мяса с той же частотой, наоборот, уменьшает вероятную продолжительность жизни на такой же срок, — сообщил Гинзбург.

Кроме того, врачи отметили, что рыба легко усваивается организмом человека, однако рекомендовали готовить её на пару или запекать в фольге.

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