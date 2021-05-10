Назван неявный способ выявить рак крови на ранней стадии

Высокий гемоглобин в анализах крови может говорить о наличии онкологического заболевания. Об этом рассказала гематолог Юлия Ненашева в интервью Пятому каналу.
По словам врача, клинический анализ крови
Это может быть маркером предзлокачественного заболевания крови, которое уже требует лечения и специфической помощи врача, — подчеркнула специалист.
Кроме того, о наличии рака крови могут говорить высокие показатели тромбоцитов и лейкоцитов.
И слишком низкие лейкоциты могут служить показателем онкогематологического заболевания. При низких лейкоцитах человека может ничего не беспокоить — это доброкачественная нейтропения. Как правило, лечения это не требует. Это безопасно для человека, — пояснила врач.
При этом эксперт посоветовала сдавать базовые анализы крови хотя бы один раз в год.
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