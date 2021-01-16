Назван фактор, на 250% повышающий риск заражения COVID-19

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Недостаток сна пагубно сказывается на иммунной системе человека, заявил глава Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова кандидат медицинских наук Александр Калинкин. По его словам, из-за этого повышается риск заражения коронавирусом.

При сокращении сна иммунитет резко падает, вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более чем 250%, — отметил эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Калинкин считает, что для улучшения качества сна надо вставать и ложиться в одно и то же время. Также не будет лишним отказ от будильника. Полезно использовать световые гаджеты, помогающие лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов, подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за коронавируса проблемы со сном отмечены как у заболевших, так и у здоровых россиян. Об этом заявил заведующий отделением медицины сна МГМУ им. И.М. Сеченова врач-сомнолог Михаил Полуэктов. По его словам, более трети заболевших коронавирусом жалуется на нарушение сна.