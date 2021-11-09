Назван блокирующий распространение COVID-19 продукт

Вещество пиперин, содержащееся в чёрном перце, способно блокировать распространение COVID-19. К такому выводу пришли учёные из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. О результатах исследования пишет журнал Biomedicines.

Авторы научной работы отмечают , что одним из способов снижения темпов распространения коронавируса является создание препаратов, блокирующих белки на поверхности клеток человека, к которым прикрепляется возбудитель инфекции для дальнейшего проникновения. При этом COVID-19 постоянно и быстро мутирует, что ведёт к изменениям белков, из-за чего существующие препараты теряют свою эффективность.

В этой связи специалисты занялись изучением веществ, способных блокировать не белковое взаимодействие, а слияние липидных оболочек клеток человека и коронавируса, что является обязательным условием проникновения вируса в клетку.

Для этого использовались алколоиды растительного происхождения. Наиболее эффективный пиперин удалось обнаружить в чёрном перце. Это соединение давно известно и активно используется в составе БАДов для разных медицинских целей.

В ходе экспериментов учёные пришли к выводу, что пиперин меняет свойства вирусной липидной оболочки, она теряет способность сливаться с мембранами клеток и вирус не может проникнуть внутрь клеток, распространение COVID-19 прекращается.

При этом коронавирус не может стать устойчивым к пиперину, так как мутации вируса почти не затрагивают его липидную оболочку, а целиком избавиться от неё вирус не в состоянии, это несовместимо с его жизнедеятельностью.

Алколоиды могут стать основой для создания эффективных БАДов для профилактики и терапии новой коронавирусной инфекции.

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