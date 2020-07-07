Нарколог объяснил «коварство» пива в жару

https://static.news.ru/photo/d2612f00-c0f9-11ea-92fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев объяснил, почему жара делает употребление пива более опасным. Дело в том, что у многих слабоалкогольных продуктов есть весьма коварное свойство.

Сидр или пиво — слабогазированные. Такие напитки быстрее всасываются в желудке, быстрее наступает опьянение. Если в алкогольных напитках есть подсластители, сахара (креплёное вино, алкогольные коктейли), это ещё и удлиняет состояние опьянения, — сказал Алексей Казанцев в интервью радио Sputnik.

Опасность заключается и в том, что нередко любители пива компенсируют его небольшую крепость количеством выпитого. Кроме того, увеличивается вероятность трагедии, если человек, приняв на грудь, решит ещё и искупаться в водоёме.

По словам врача, если возможности отказаться от выпивки нет, в тёплую погоду предпочтительным будет остановиться на негазированных слабоалкогольных напитках.Их можно разбавить льдом или холодной водой.

И лучше выбирать вечернее время, а не солнцепек. Главное — пить в умеренных дозах, — напомнил Алексей Казанцев.

Ранее врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский заявил, что самым опасным алкогольным напитком является пиво. По словам медика, алкоголь не является самым вредным компонентом пива — куда опаснее остальные составляющие. Покровский сообщил, что хмель поглощает из земли тяжёлые компоненты, например, кардиотоксичный металл кобальт.

Красное сухое вино Покровский назвал наименее вредным алкогольным напитком, так как в нём содержится много витаминов, антиоксидантов и микроэлементов, писал NEWS.ru.