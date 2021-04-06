Нарколог перечислил плюсы алкоголя

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Злоупотреблять алкоголем крайне вредно для здоровья. Однако в умеренных дозах спиртное может быть весьма полезным, рассказал NEWS.ru психиатр и нарколог Алексей Казанцев.

В частности, порядка 30 миллиграммов крепкого алкоголя типа коньяка достаточно, чтобы снять спазм сосудов.

Это один из минимально положительных эффектов, — подчеркнул специалист.

В психологическом плане алкоголь помогает раскрыть коммуникативные функции человека, помогая отодвинуть на второй план комплексы. Молчаливый человек становится разговорчивым, не умеющий танцевать перестаёт этого стесняться, а опасающийся противоположного пола легче идёт на знакомство и подчас «считает, что самый красивый».

Однако во всех остальных применениях, напомнил Казанцев, алкоголь приводит к отрицательным эффектам. Причём их количество прямо пропорционально объёму выпитого.

Главное в том, что у тех лиц, у которых есть генетическая предрасположенность, — выпивали мама, папа, бабушка и дедушка, лучше с алкоголем вообще не начинать дружить, — добавил медик.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы намерены обсудить новую Концепцию государственной политики по снижению масштабов алкоголизма и по его профилактике. Согласно документу, крепкий алкоголь можно будет продавать только в спецмагазинах, а наркоклиники обяжут сообщать госорганам о своих пациентах.