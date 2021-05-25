16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Найден способ выявить больных COVID с высоким риском сосудистых осложнений

00:58, 26 мая 2021
Фото: Nicolas Armer/dpa

Новый маркер, указывающий на высокую вероятность поражения сосудов при COVID-19, выявили специалисты Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новый маркер поражения сосудистого русла при инфекционной патологии выявили в Московском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского.

У пациентов в остром периоде COVID-19 выявлено значительное повышение эндотелина-1, что можно использовать для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у пациентов, — говорится в сообщении.

Наиболее высокие показатели по данному анализу выявлялись у тех пациентов, чьё состояние в последующие дни ухудшалось. Также повышение эндотелина-1 выявлялось и у тех людей, кто контактировал с этими больными.

«Выявление нового значимого маркера может способствовать раннему выявлению пациентов, имеющих наиболее высокий риск развития сосудистых осложнений, и более раннему применению препаратов, обеспечивающих профилактику этих осложнений», — подчёркивают в Роспотребнадзоре.

Ранее кабмин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео