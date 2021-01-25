Мясников заявил, что кальян опаснее сигарет

https://static.news.ru/photo/3827d014-5eca-11eb-a7e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: drmyasnikov.ru

Кальян вреднее сигарет, утверждает врач и телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что люди заблуждаются, считая, что это более безопасный способ покурить.

В эфире телеканала «Россия 1» он сказал , что когда человек курит кальян, он вдыхает вредных веществ ровно столько, сколько при курении 1,5 пачки сигарет.

Мелкодисперсные частицы дыма, которые вдыхают любители кальяна, могут стать причиной рака лёгких.

Мы вдыхаем микрочастицы сгорания вместе с дымом, и в лёгких происходит микроожог на протяжении [затяжки], что потом может провоцировать рак лёгкого, — отметил Мясников.

Он призвал отказаться вообще от любой формы курения, потому что безопасных вариантов просто нет. Это касается трубки и сигар, которые могут привести к другому онкологическому заболеванию — раку полости рта.

Известный медик не в первый раз призывает россиян отказаться от вредных привычек. Ранее NEWS.ru писал, что врач отметил необходимость правильного питания, прививок и занятий спортом, потому что всё это существенно снизит риск возникновения онкологических заболеваний.