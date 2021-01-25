Мясников заявил, что кальян опаснее сигарет

Кальян вреднее сигарет, утверждает врач и телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что люди заблуждаются, считая, что это более безопасный способ покурить.
В эфире телеканала «Россия 1» он
Мелкодисперсные частицы дыма, которые вдыхают любители кальяна, могут стать причиной рака лёгких.
Мы вдыхаем микрочастицы сгорания вместе с дымом, и в лёгких происходит микроожог на протяжении [затяжки], что потом может провоцировать рак лёгкого, — отметил Мясников.
Он призвал отказаться вообще от любой формы курения, потому что безопасных вариантов просто нет. Это касается трубки и сигар, которые могут привести к другому онкологическому заболеванию — раку полости рта.
Известный медик не в первый раз призывает россиян отказаться от вредных привычек. Ранее NEWS.ru писал, что врач отметил необходимость правильного питания, прививок и занятий спортом, потому что всё это существенно снизит риск возникновения онкологических заболеваний.