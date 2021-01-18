Мясников перечислил главные причины возникновения онкологии

https://static.news.ru/photo/47d184ba-5a0b-11eb-9454-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Известный телемедик и ведущий Александр Мясников призвал россиян отказаться от вредных привычек, переходить на правильное питание, делать вовремя прививки и заниматься спортом — это существенно снизит риск возникновения онкологических заболеваний.

В эфире телеканала «Россия 1» он напомнил , что рак провоцируют канцерогены. Самый опасный их источник — сигаретный дым.

«Это 40% всей онкологии, всех раков. Считай, каждый второй получил рак от контакта с табаком. Это либо курильщик, либо вторичный курильщик, либо человек, вокруг которого курят», — рассказал доктор.

В дыме около 700 разных канцерогенов, напомнил медик. На втором месте канцерогены из продуктов питания, таких как шпроты, например, или пережаренное растительное масло. Мясников призвал отказаться от копчёного, жареного, пересоленного.

«Соль официально признана канцерогеном для рака желудка. <...> Колбасы, беконы, сосиски, сардельки официально находятся в списке канцерогенов», — пояснил он.

Не менее опасным врач назвал контакт с опасными стройматериалами — радоном, свинцом, лаками, асбестом. Все они могут вызвать рак легких.

Верными «соратниками» онкологии он назвал алкоголь, отсутствие физической активности и инфекции: гепатиты B и C вызывают рак печени, вирус папилломы человека — рак шейки матки, хеликобактер пилори — рак желудка.

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что охватившая мир эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса. По словам специалиста, практически 40% населения планеты страдает от проблем с лишним весом, которые приводят к инфарктам, инсультам, диабету и онкологическим заболеваниям, писал NEWS.ru.