«Сумасшедшие тётки»: Мясников резко высказался о противниках вакцинации

Главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников признался, что Россия проиграла антипрививочникам кампанию по вакцинации населения. Он назвал противников прививок «сумасшедшими тётками», которым не нужны аргументы для доказательства своей позиции, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Свято место пусто не бывает, антивакцинаторы как менеджеры оказались намного активнее нас, ещё до ковида. Им не надо доказательств, они просто говорят «рога вырастут, у Машки выросли», и все этому следуют. Мы не противопоставляли этому ничего все эти годы, а теперь кричим, что не работает. А как вы ожидали? Я чётко знал, что это работать не будет, — отрезал Мясников.

Он добавил, что телевидение не берёт на себя необходимую работу по просвещению населения в вопросе вакцинации. Поэтому России для достижения необходимого результата и снижения роста заболеваемости придётся вводить обязательную вакцинацию для групп риска.

Сколько десятилетий я борюсь с антивакцинаторами на телеканалах! Там выходят люди, якобы вирусологи, полусумасшедшие тётки трясут шляпками и вещают на всю страну, и мы им даём слово по телевизору, по федеральным каналам! Нет ни одного канала, где бы мы просвещали на регулярной основе, — высказался Мясников.

Ранее Мясников назвал высказывания антипрививочников о смертях от вакцины «заразной тупостью» и призвал к обязательной вакцинации пожилых и хронически больных людей.