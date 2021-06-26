Мясников разъяснил ситуацию с «новой волной» коронавируса в Израиле
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:46, 26 июня 2021
Александр МясниковФото: drmyasnikov/facebook.com
Подробности о ситуации с коронавирусом в Израиле раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников. В своём Telegram-канале он разместил графики числа заражений и летальных исходов в этой стране и объяснил, что они означают.
В последнее время в соцсетях распространяется информация о том, что Израиль захлестнула новая волна коронавируса, несмотря на всеобщую вакцинацию. Тем не менее, по данным врача, в стране практически нет летальных исходов.
Открываю источник JHU CSSE COVID-19 Data. В среднем за неделю там последние два месяца заболевали 15–30 человек в день. Последнюю неделю — да, действительно 150 человек в день. Смертей практически нет, за последний месяц умерли три человека, — объяснил Мясников.
25 июня стало известно, что в Израиле вновь ввели обязательное ношение масок в помещениях из-за роста случаев заболевания коронавирусом.
По данным Министерства здравоохранения страны, правило вступило в силу в 12:00 по местному времени. Ношение масок не распространяется на детей в возрасте до семи лет, а также на людей с ограниченными возможностями. Также человеку не понадобится маска, если он находится один в помещении.