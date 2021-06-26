Мясников разъяснил ситуацию с «новой волной» коронавируса в Израиле

Подробности о ситуации с коронавирусом в Израиле раскрыл врач и телеведущий Александр Мясников. В своём Telegram-канале он разместил графики числа заражений и летальных исходов в этой стране и объяснил, что они означают.

В последнее время в соцсетях распространяется информация о том, что Израиль захлестнула новая волна коронавируса, несмотря на всеобщую вакцинацию. Тем не менее, по данным врача, в стране практически нет летальных исходов.

Открываю источник JHU CSSE COVID-19 Data. В среднем за неделю там последние два месяца заболевали 15–30 человек в день. Последнюю неделю — да, действительно 150 человек в день. Смертей практически нет, за последний месяц умерли три человека, — объяснил Мясников.

25 июня стало известно, что в Израиле вновь ввели обязательное ношение масок в помещениях из-за роста случаев заболевания коронавирусом.