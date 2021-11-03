Мясников рассказал о смертельной ошибке при приёме обезболивающих

Ошибки, которые люди часто совершают при приёме обезболивающих препаратов, могут привести к летальному исходу. Это случается, когда, не задумываясь об опасности, люди бесконтрольно принимают нестероидные противовоспалительные препараты, отметил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1».

А дальше начинаются проблемы, потому что спектр вредных воздействий таков, как, наверное, ни у одного препарата, — пояснил врач.

По его словам, последствием такого приёма лекарств становится язва желудка, что приводит к кровотечению.

У нас была трагедия, когда от язвенного кровотечения умер 40-летний мужчина, потому что он в огромном количестве принимал нестероидные противовоспалительные препараты, — подчеркнул Мясников.

Вместе с такими обезболивающими следует принимать, например, «Омепразол», чтобы защищать слизистую желудка, пояснил специалист.

«Заболел сустав, выпили — прошло. Не пьём. Опять заболел, выпили — прошло. И это неправильно!» — рассказал врач.

Он напомнил, что такие препараты следует пить курсом, под прикрытием «Омепразола», в минимально действующих дозах и не менять одно лекарство на другое.

Ранее стало известно, что головная боль не всегда вызвана повышенным давлением, к тому же её иногда можно вылечить без обезболивающих. Для этого достаточно просто выйти на улицу. Об этом рассказала врач Елена Соломатина. Она уверяет: вовсе не обязательно каждый раз пить обезболивающие, иногда достаточно сделать простое упражнение.