Мясников показал упражнения, снижающие риск тяжёлого течения коронавируса

Физические нагрузки снижают риск тяжёлого течения коронавируса. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале.
По словам медика, человек должен двигаться, сохранять физическую активность даже в период тяжёлого заболевания. Он также
Мясников считает, что нужно хотя бы час в день выполнять подобные физические упражнения. Кроме того, следует меньше есть и реже смотреть телевизор.
Ранее Мясников раскритиковал россиян за подход к вакцинации от коронавируса. Он заявил, что РФ отстаёт по количеству привитого населения от основных стран Европы, а также США, Бразилии и Израиля. Врач подчеркнул, что выжидательно-пассивная тактика может дорого обойтись, особенно пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.