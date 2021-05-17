Мясников показал упражнения, снижающие риск тяжёлого течения коронавируса

https://static.news.ru/photo/8fb33ffa-b706-11eb-8443-96000091f725_660.jpg Фото: drmyasnikov/vk.com

Физические нагрузки снижают риск тяжёлого течения коронавируса. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале.

По словам медика, человек должен двигаться, сохранять физическую активность даже в период тяжёлого заболевания. Он также продемонстрировал некоторые упражнения — отжимания и прыжки.

Мясников считает, что нужно хотя бы час в день выполнять подобные физические упражнения. Кроме того, следует меньше есть и реже смотреть телевизор.

Ранее Мясников раскритиковал россиян за подход к вакцинации от коронавируса. Он заявил, что РФ отстаёт по количеству привитого населения от основных стран Европы, а также США, Бразилии и Израиля. Врач подчеркнул, что выжидательно-пассивная тактика может дорого обойтись, особенно пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.