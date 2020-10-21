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Мясников назвал четыре варианта развития COVID-19 у человека

15:36, 21 октября 2020 947
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Теледоктор Александр Мясников рассказал о развитии коронавируса у человека. По его словам, COIVID-19 может протекать по четырём сценариям.

По его словам, люди могут переносить болезнь бессимптомно, с симптомами ОРЗ, с осложнениями в виде нетяжёлой пневмонии и в агрессивной форме с тяжёлой пневмонией. Последний вариант является особо опасным для людей с хроническими заболеваниями, передаёт радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что Польша и Германия усилили ограничения в связи с распространением коронавируса. Польские власти обязали граждан носить защитные маски в общественных местах. В Германии ограничили время работы баров, ресторанов, а также всех торговых точек, за исключением АЗС и аптек.

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