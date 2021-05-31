Мясников назвал симптом смертельной болезни, проявляющийся ночью

https://static.news.ru/photo/ed19e09e-c292-11eb-9243-96000091f725_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о смертельной опасности расслаивающейся аневризмы аорты. В эфире телеканала «Россия 1» он рассказал, что на данное заболевание может ночью указывать боль в спине.

Очень плохой симптом, когда спина болит ночью. Ещё Гиппократ говорил: когда спина не проходит ночью, это может быть плохим прогностическим признаком. У меня была больная, у которой болела спина ночью, и никто об этом не подумал. И потом она умерла. Там оказалось расслоение аорты, — отметил врач.

Он добавил, что сталкивался с подобным состоянием. Тогда оно было признаком опоясывающего герпеса.

Как-то на передаче «О самом главном» я подтягивался, и [чувствую] болит плечо. И я на передаче говорю: «Вот вы знаете, всякое бывает, у меня никогда не болела, а сейчас болит спина». Вот у меня спазм, потому что давишь — больно. Но промолчал, что ночью болит. <...> А на следующий день у меня высыпал герпес, — подчеркнул Мясников.

Телеведущий посоветовал при возникновении ночью боли в спине сразу обратиться к врачу, тот поставит диагноз и назначит лечение.

Ранее стало известно, что Александр Мясников назвал категории людей, для которых авиаперелёт несёт серьёзную угрозу. По его словам, факторами риска можно считать перенесённый тяжёлый COVID, злостное курение, нахождение на гормонально-заместительной терапии, прошлые тромбозы и диабет.