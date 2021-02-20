Мясников назвал продукты, снижающие риск диабета

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продуты, которые помогут снизить риск развития сахарного диабета второго типа. Он отметил, что именно эти продукты стоит употреблять в пищу тем, кто имеет предрасположенность к такому диагнозу.

Специалист отметил, что важными факторами в данном случае являются генетика, возраст и избыточный вес. При этом стоит принимать во внимание не только общую массу тела, но и распределение жировых отложений. Медик пояснил, что большое количество жира на животе — признак нечувствительности к инсулину.

Мясников также призвал обращать внимание на вес ребёнка при рождении. Он добавил, что дети с недостаточным весом имеют большую склонность к диабету. Однако даже в этом случае правильное питание способно уберечь от развития болезни в будущем.

Бокал красного вина, четыре чашки кофе в день и стакан молока снизят риски развития диабета, — сказал специалист. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый полезный продукт. По его словам, орехи могут принести организму невероятную пользу. Медик подчеркнул, что этот продукт содержит в себе много полезных микроэлементов. Тем не менее добавлять его в рацион стоит в умеренных количествах. Дело в том, что сами по себе орехи весьма калорийны. Кроме того, переизбыток каких-либо веществ может не только не принести пользы, но и причинить вред.