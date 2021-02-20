Мясников назвал наиполезнейший продукт

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый полезный продукт. По его словам, орехи могут принести организму невероятную пользу.

Медик подчеркнул, что этот продукт содержит в себе много полезных микроэлементов. Тем не менее добавлять его в рацион стоит в умеренных количествах. Дело в том, что сами по себе орехи весьма калорийны. Кроме того, переизбыток каких-либо веществ может не только не принести пользы, но и причинить вред.

В орехах есть всё. <...> Самый полезный продукт во всех отношениях, — сказал Мясников в эфире «России 1».

Специалист подчеркнул, что орехи, особенно кедровые, выступают источником цинка — одного из наиболее важных и дефицитных микроэлементов у многих людей. Также их употребление восполняет потребность организма в селене и хроме. Когда в организме не хватает хрома, человеку постоянно хочется сладкого. Таким образом, горсть орехов позволит не только получить все необходимые вещества, но и сохранить фигуру. Главное, в данном случае, соблюдать меру.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников объяснил, почему грипп для человечества может оказаться гораздо опаснее, чем коронавирус. По его словам, во время пандемии коронавируса грипп никто не «отменял», в некоторых случаях ими можно заразиться одновременно. Также он прокомментировал статистику смертности от коронавируса. По его мнению, она может быть не совсем точна, так как многих переболевших, в том числе и бессимптомно, не успевают учитывать.