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Мясников назвал главные предвестники инсульта

06:26, 22 сентября 2021
Мясников назвал главные предвестники инсульта Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press
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Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о предвестниках инсульта, главными из которых назвал повышенный холестерин и высокий уровень сахара в крови. Также в эфире телеканала «Россия 1» он включил в список вредные привычки — курение и алкоголь.

Мясников отметил, что предтечей инсульта может быть и приём ряда гормональных препаратов. Если появились предпосылки к удару, следует сделать УЗИ сонных артерий для определения наличия бляшки.

Уже в зависимости от величины сужения сосудов мы предпринимаем то или иное действия, — пояснил врач.

Он добавил, что для профилактики инсульта лучше не прибегать к МРТ головы. Процедуру используют для диагностики уже свершившегося удара, подчеркнул Мясников.

Ранее стало известно, что большинство людей, которые страдают гипертонией, неправильно подходят к своему лечению, заявил Александр Мясников. Он отметил, что люди с повышенным давлением либо стараются игнорировать заболевание, либо, наоборот, чрезмерно зацикливаются на проблеме и отказываются от активного образа жизни, измеряя показатели «каждую секунду».

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