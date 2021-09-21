Мясников назвал главные предвестники инсульта

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о предвестниках инсульта, главными из которых назвал повышенный холестерин и высокий уровень сахара в крови. Также в эфире телеканала «Россия 1» он включил в список вредные привычки — курение и алкоголь.

Мясников отметил , что предтечей инсульта может быть и приём ряда гормональных препаратов. Если появились предпосылки к удару, следует сделать УЗИ сонных артерий для определения наличия бляшки.

Уже в зависимости от величины сужения сосудов мы предпринимаем то или иное действия, — пояснил врач.

Он добавил, что для профилактики инсульта лучше не прибегать к МРТ головы. Процедуру используют для диагностики уже свершившегося удара, подчеркнул Мясников.

Ранее стало известно, что большинство людей, которые страдают гипертонией, неправильно подходят к своему лечению, заявил Александр Мясников. Он отметил, что люди с повышенным давлением либо стараются игнорировать заболевание, либо, наоборот, чрезмерно зацикливаются на проблеме и отказываются от активного образа жизни, измеряя показатели «каждую секунду».