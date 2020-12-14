Мясников назвал еду, от которой образуются камни в почках

https://static.news.ru/photo/8884b076-3e64-11eb-ae78-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov.ru/instagram.com

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил продукты, которые способствуют образованию камней в почках. По его словам, к этому ведёт употребление животных жиров и белков, содержащихся, например, в красном мясе.

Повышают риск возникновения камней и другие продукты, сообщил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Такая вещь как шпинат и зелень — всем полезная вещь, но она увеличивает оксалаты (соли и эфиры щавелевой кислоты. — NEWS.ru) в крови и увеличивает камнеобразование, — рассказал врач.

Он добавил, что к проблеме приводит и употребление алкогольных напитков, кроме красного сухого вина в умеренных дозах. Ещё одним фактором риска выступает употребление сладких газированных напитков.

Общие правила простые: [пейте] как можно больше жидкости, знайте какой камень, меньше соли — натрия, меньше мяса — животные белки и жиры, — подчеркнул Мясников.

По его мнению, снижают риск камнеобразования средиземноморская диета, богатая овощами, фруктами и рыбой, а также умеренное употребление молочной продукции. Могут помочь также клюквенный морс, кофе и чай.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Мясников заявил: выдавливать прыщи самостоятельно нельзя. В пример он привёл знаменитого композитора Александра Скрябина, который в 43 года выдавил прыщ на губе и через неделю умер от сепсиса и флегмоны. Всё дело в золотистом стафилококке, носителем которого являются 30% населения, пояснил Мясников.