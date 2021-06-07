Мурашко рассказал о возможности дожить до 100 лет

https://static.news.ru/photo/5b1732e8-c731-11eb-a8cd-96000091f725_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что продлить жизнь до ста лет помогут здоровый образ жизни, правильный график, режим питания и повышенная активность. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Попробуйте пожить по графику, распорядку и типу питания, как живёт 10-летний ребёнок, — та же активность, те же нагрузки, тот же сбалансированный режим питания, продуктовый состав, за полным исключением алкоголя и табака... Если вы поддерживаете такой режим активности, то это однозначно, гарантированно продлит вам годы жизни, — отметил министр.

Он считает, что также следует проявлять предельную сдержанность и мудрость.

Почему-то когда мы становимся взрослыми, мы считаем, что нам многое позволено, причём чётко переходя рубеж дня рождения — 18 лет. Мы это в статистике, к сожалению, видим, особенно у мальчиков, — подчеркнул Мурашко.

Ранее стало известно, что в нескольких субъектах России близки к победе над COVID-19. Об этом заявил Михаил Мурашко. Он прежде высказал мнение, что доля россиян с иммунитетом к коронавирусу неплохая. Однако пока этого мало для полной победы над смертоносной инфекцией.