Мурашко опроверг выход России на плато по COVID-19

https://static.news.ru/photo/f8a5befe-8f87-11ea-a233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал преждевременными разговоры, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса.

Поскольку прирост [заболевших] идёт ежедневный, я думаю, что это пока не плато, — цитирует министра «Интерфакс».

Мурашко также отметил, что выход на плато в разных регионах не может произойти одновременно, поскольку эпидпроцессы в каждом из них различаются.

В России, согласно последним данным, около 166 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 21,3 тысячи человек, умерли — 1,5 тысячи. В Москве более 85,9 тысячи заразившихся, 8,4 тысячи выздоровели, 866 умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что специалист НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Бутенко назвал условие выхода на плато по коронавирусу. По его словам, о таковом можно будет говорить при отсутствии резкого прироста заражённых в течение как минимум трёх дней.