Мурашко назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших COVID-19

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Переболевшие коронавирусной инфекцией могут сохранять иммунитет к инфекции в течение шести месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Сегодня у тех пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию подтверждённую, мы видим, что на протяжении, как правило, до полугода практически у всех сохраняется иммунитет, у большинства, — приводит ТАСС слова министра.

Он добавил, что даже при сохранении антител, ограничений по вакцинации для таких пациентов нет. Но прививаться таким людям нецелесообразно, так как в первую очередь необходимо охватить граждан без иммунитета.

Как сообщал NEWS.ru, Мурашко ранее заявил, что некоторым людям может быть достаточно одной прививки «Спутником V» для появления иммунитета, вторая прививка может не потребоваться. При этом лицам старшего возраста лучше вакцинироваться дважды.