Мурашко назвал фактор, увеличивающий риск тяжёлого течения коронавируса

https://static.news.ru/photo/8d42971e-2428-11eb-8f34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У пожилых людей увеличивается риск течения коронавирусной инфекции почти в два раза для каждого десятилетия. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, наиболее уязвимой категорией являются пациенты старше 60 лет.

Риск для пациентов старше 70, 80 лет увеличивается на каждом десятилетии практически в два раза для каждого десятилетия, — цитирует Мурашко РИА Новости.

Министр подчеркнул, что старшее поколение необходимо защищать, обеспечив ему всестороннюю помощь.

Как писал NEWS.ru, тяжёлое течение коронавирусной инфекции часто возникает у людей с наркозависимостью. Они чаще заражаются и болеют, заболевание протекает с более серьёзными осложнениями и легче проходит инфицирование. Об этом заявила директор Национального научного центра наркологии — филиала центра имени Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко.

За прошедшие сутки в 85 российских регионах коронавирус официально подтвердили у 19 851 человека. Впервые с 5 ноября суточный прирост больных COVID-19 составил менее 20 тысяч. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 1 836 960 жителей РФ.