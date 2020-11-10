Названа ещё одна группа тяжело переносящих коронавирус людей

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Коронавирусную инфекцию тяжело переносят люди с наркозависимостью. Они легче заражаются и чаще болеют.

Больные наркоманией больше подвержены коронавирусу, у них более тяжело протекает заболевание, с более серьёзными осложнениями, у них легче происходит инфицирование, — заявила директор Национального научного центра наркологии — филиала Центра имени Сербского, психиатр-нарколог Татьяна Клименко.

Наркоманы могут делать прививку от коронавирусной инфекции, только если находятся в стадии ремиссии, отметила врач в беседе с журналистами «Интерфакса».

По её словам, во время пандемии коронавирусной инфекции вырос уровень потребления алкоголя, но неизвестно, как ограничения сказались на потреблении наркотиков, пока такой информации нет.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в стране снижается заболеваемость наркоманией. В 2019 году в Центральном федеральном округе было зарегистрировано 65 тысяч пациентов с наркоманией, что на 17,9% ниже показателей 2015 года. Общее число наркозависимых в РФ снизилось с 311 тысяч до 236 тысяч. Увеличилось с 35% до 38% число расстройств, возникающих из-за употребления психоактивных веществ — спайсов и солей.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в России было выявлено 20 977 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из больниц выписали 15 600 пациентов. Общее число заболевших в стране достигло 1 817 109 человек, справиться с инфекцией смог 1 350 731 человек, за всё время скончался 31 161.