В России снижается заболеваемость наркоманией

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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость наркоманией в России снижается.

В настоящее время в ЦФО, повторяя тенденцию по Российской Федерации, отмечается снижение распространённости заболевания наркоманией, — приводит слова Мурашко пресс-служба Минздрава.

Министр рассказал, что в 2019 году в Центральном федеральном округе было зарегистрировано 65 тысяч пациентов с наркоманией, что на 17,9% ниже показателей 2015 года. По России число наркозависимых снизилось с 311 тысяч человек до 236 тысяч. Увеличилось с 35% до 38% число расстройств, возникающих из-за употребления психоактивных веществ — спайсов и солей.

В апреле главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что за последние 10 лет потребление наркотиков подростками снизилось в десятки раз, а по сравнению с 2018 годом — на 31,7%.

По его словам, «зумеры» начали терять интерес к алкоголю, табаку и наркотикам, поскольку в России уходит мода на психоактивные вещества.

Как писал NEWS.ru, о снижении количества наркоманов среди детей рассказала уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова. За последние пять лет показатели снизились почти в два раза — на 44%, в 2019 году было выявлено 511 детей-наркоманов. Для сравнения, в 2015 году официально несовершеннолетними наркозависимыми числились 916 человек.