Диетологи рассказали, что будет при употреблении солёного на ночь

https://static.news.ru/photo/08ff8b82-c217-11eb-ae2a-96000091f725_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

От употребления в пищу солёной еды на ночь лучше воздержаться. Если же соблазн оказался слишком велик, поутру необходимо восстанавливать баланс жидкости в организме, передаёт «Москва 24» со ссылкой на диетологов.

Так, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова назвала употребление перед сном содержащих соль продуктов «не очень хорошей идеей».

И так у человека ночью минимальная физическая активность, а это будет приводить к тому, что жидкость в таком состоянии станет задерживаться ещё больше, —рассказала она.

Диетолог указала на чувствительность организма к соли в целом. Если есть склонность к отёкам, важно соблюдать аккуратность в рационе. Особенно осторожными нужно быть людям с заболеваниями мочевыделительной и сердечно-сосудистой системы.

Она рекомендовала не есть на ночь такие продукты, как рыба, колбасные изделия и полуфабрикаты, различные соусы, чипсы, сухарики и фастфуд. В целом же, по словам Кругловой, от приёма солёной пищи лучше отказаться за три-четыре часа до сна.

В свою очередь диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова посоветовала на следующий день, если человек всё же съел на ночь солёную еду, пить больше жидкости, а также есть овощи и фрукты, богатые калием.

Стоит пить больше воды либо минеральную воду, которая обладает щелочным потенциалом. Очень неплохо с проблемой справляются водянистые фрукты — например, нектарины и персики. И овощи — огурцы, помидоры, — рассказала Дианова.

Кроме того, добавила она, во фруктах и овощах «интенсивной окраски» содержится больше калия, чем натрия, что позволяет выровнять ситуацию.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная пояснила, что тяга к сладкому или солёному возникает у человека редко. Как правило, это указывает на то, что в рационе не хватает хлора.