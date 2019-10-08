Сделать УЗИ молочных желез, маммографию, а также проконсультироваться со специалистами жительницы Москвы смогут совершенно бесплатно. Акция в столичных поликлиниках и больницах будет проходить по выходным дням в течение четырёх недель.
При себе необходимо будет иметь лишь полис ОМС и паспорт. Записаться к врачу смогут все, кому уже исполнилось 18 лет.
Принимать женщин будут 79 медицинских учреждений с 12 октября по 3 ноября, сообщает «
В случае обнаружения патологий специалист направит на дополнительное обследование.
Полный список поликлиник, центров диагностики и онкологических диспансеров, которые участвуют в акции, опубликован на сайте столичного
Ранее News.ru рассказывал, какие импланты могут привести к раку груди. Главными симптомами при этом являются постоянные отёки или боли, а иногда — повышение температуры.
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