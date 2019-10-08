https://static.news.ru/photo/19d3a572-e99e-11e9-86a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сделать УЗИ молочных желез, маммографию, а также проконсультироваться со специалистами жительницы Москвы смогут совершенно бесплатно. Акция в столичных поликлиниках и больницах будет проходить по выходным дням в течение четырёх недель.

При себе необходимо будет иметь лишь полис ОМС и паспорт. Записаться к врачу смогут все, кому уже исполнилось 18 лет.

Принимать женщин будут 79 медицинских учреждений с 12 октября по 3 ноября, сообщает « Москва 24 ». По субботам — с 9:00 до 18:00, по воскресеньям — с 9:00 до 15:00.

В случае обнаружения патологий специалист направит на дополнительное обследование.

Полный список поликлиник, центров диагностики и онкологических диспансеров, которые участвуют в акции, опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения .

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