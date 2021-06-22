Москвичам разъяснили, как получить QR-код для посещения ресторанов

В оперативном штабе Москвы рассказали о процедуре получения QR-кода для посещения ресторанов, о том, какие документы необходимо предъявлять гражданам с медицинским отводом к прививке и о том, смогут ли иностранцы посещать московский общепит в условиях коронавирусных ограничений. Данные приводят в Telegraм-канале штаба.

Так, QR-код горожане смогут получить с 25 июня сразу несколькими способами: в электронной медицинской карте на mos.ru или в приложении «ЕМИАС. ИНФО» в разделе «Цифровой сертификат», а также в личном кабинете на портале mos.ru, при наличии учётной записи там.

Если москвич прошёл вакцинацию в столичной поликлинике, переболел в городе или сделал ПЦР-тест в прикреплённой к ЕМИАС лаборатории, но у него нет доступа к электронной медкарте, он может заполнить форму на портале mos.ru и после проверки ему также будет выдан QR-код.

Вакцинированные в Подмосковье граждане смогут посещать московские заведения с 28 июня, предъявив QR-код с сайта госуслуг или из мобильного приложения «Госуслуги» или «Госуслуги.Стопкоронавирус», а также документ, удостоверяющий личность

Граждане, имеющие медицинский отвод к вакцинации должны иметь отрицательный ПЦР-тест из подключённой к системе ЕМИАС лаборатории. Аналогичные требования предъявляются к иностранцам.

С 28 июня все столичные заведения общепита переводятся на «бесковидный» режим. Туда будут пускать привитых от коронавируса посетителей, переболевших в течение последних шести месяцев или представивших отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет три дня.

Ресторанам и кафе поручено создать систему проверки QR-кодов. Подтверждения от посетителей в бумажной форме приниматься не будут.