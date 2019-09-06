https://static.news.ru/photo/bc54f1ca-d0a3-11e9-89cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В связи с оптимизацией отрасли здравоохранения глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил ввести на законодательном уровне понятия «молодой врач» и «врач-наставник».

По мнению парламентария, это должно помочь привлечь молодёжь в первичное звено отрасли, где сейчас сформировалась целая «палитра проблем», пишет « Парламентская газета ».

Для этого необходимо введение в законодательство понятия «молодой врач» и «врач-наставник». Это то, что за рубежом называется резидентура, — пояснил парламентарий.

Морозов считает, что самое пристальное внимание сейчас необходимо уделить именно кадрам первичного здравоохранения. Глава комитета также отмечает, что сейчас в отрасли не хватает около 25 тыс. врачей и около 130 тыс. среднего персонала.

Обучение на уровне резидентуры для медицинских специальностей занимает два или три года. Для хирургов этот период времени увеличивается до пяти лет. В течение этого времени ответственность молодых врачей разделяется с врачом-наставником, пояснил Морозов.

Он также предлагает пересмотреть принцип формирования зарплаты врачей первичного звена. Парламентарий утверждает, что базовая часть гонорара должна быть не меньше 55%. При этом глава думского комитета выступает категорически против «дикого совместительства», так прочно вошедшего в среду врачей.

Ранее Совфед допустил изменение названий специальностей врачей и их обязанностей, писал News.ru.