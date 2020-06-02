Минздрав назвал самые распространённые онкозаболевания в РФ

https://static.news.ru/photo/19ee3a72-a578-11ea-987e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самым распространённым онкологическим заболеванием в РФ по итогам 2019 года стал рак кожи и меланома. Далее идёт злокачественная опухоль молочной железы. На третьем месте — образования в лёгких, говорится в презентации к выступлению директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерины Каракулиной.

Структура заболеваемости злокачественных новообразований: кожа с меланомой 13,1%, молочная железа — 11,6%, лёгкое (трахеи, бронхи) — 9,4%, ободочная кишка — 7,1%, предстательная железа — 7,1%, — пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В 2018-м самым распространённым онкозаболеванием являлся рак лёгкого. На втором месте — образования в желудке, на третьем — в ободочной кишке.

Злокачественные опухоли в последние несколько лет заметно «помолодели». Всё чаще тяжёлый недуг поражает детей. В основном у юных пациентов выявляют саркому — поражение мягких тканей и органов, рассказал главный детский онколог России Владимир Поляков.

Он добавил, что в раннем возрасте часто диагностируют рак носоглотки, щитовидной железы, околоушной слюнной железы. Крайне редко встречаются образования в поджелудочной железе, толстой кишке и печени.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, по каким признакам можно узнать о наличии рака кожи.