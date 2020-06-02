Минобороны рассказало о сроках испытания на людях вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2fa7230a-a51f-11ea-8556-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клинические испытания вакцины против COVID-19, которые проводят Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны, завершатся в конце июля. Об этом заявил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич.

Уже завершены доклинические испытания вакцины, в ходе которых опыты ставились на обезьянах и хомяках. Об этом начальник ЦНИИ рассказал в интервью газете «Красная звезда».

Во время проведения исследований были показаны и доказаны безопасность препарата и его защитная эффективность, — отметил Борисевич.

Он добавил, что научно-техническая документация для получения разрешительных документов для проведения клинических испытаний уже подготовлена.

Начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков утонил, что добровольцами в испытаниях вакцины станут военнослужащие по контракту. У них не должно быть хронических заболеваний, в том числе онкологических, способных затруднить проведение исследования, указал начальник госпиталя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в институт Минобороны передали вакцину от коронавируса, которую разрабатывает РАН совместно с МГУ имени Ломоносова. Об этом рассказал вице-президент РАН Владимир Чехонин. По его словам, вакцина против коронавирусной инфекции создана на основе вируса табачной мозаики, который инактивирован температурой. Она рекомендована Министерством здравоохранения и зарегистрирована ВОЗ, отметил Чехонин.