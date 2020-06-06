Медики рассказали о свойствах имбиря продлевать жизнь

https://static.news.ru/photo/752b7f96-a7f6-11ea-b6cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регулярное употребление имбиря снижает риск ранней смерти от рака кишечника. Об этом заявили представители Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Как пишет MedikForum, имбирь является доступной специей, которая эффективно улучшает здоровье кишечника благодаря своей способности ингибировать воспаление толстой кишки, предотвращая формирование полипов и опухолей.

Кроме того, имбирь стимулирует выработку участвующей в пищеварении желчи, снимает дискомфорт в желудке и помогает от тошноты.

Учёные также отмечают, что у любителей острой, пряной пищи вероятность преждевременной смерти на 14% ниже.

Ранее в Министерстве здравоохранения попросили россиян не налегать на имбирь, лимоны и чеснок, создавая ажиотаж на ровном месте в магазинах. Эти продукты в условиях эпидемии коронавируса благотворно влияют на иммунитет, однако по степени эффективности не идут ни в какое сравнение с противовирусными препаратами, предупредил глава ведомства Михаил Мурашко.

После появления в Интернете информации о якобы пользе имбиря для лечения и профилактики коронавируса цены на него взлетели до семи тысяч рублей за килограмм. По мнению Федеральной антимонопольной службы, скачок цен был вызван действиями недобросовестных торговцев и «спекулянтов», писал NEWS.ru.