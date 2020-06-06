Медики рассказали о свойствах имбиря продлевать жизнь

Регулярное употребление имбиря снижает риск ранней смерти от рака кишечника. Об этом заявили представители Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).
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Кроме того, имбирь стимулирует выработку участвующей в пищеварении желчи, снимает дискомфорт в желудке и помогает от тошноты.
Учёные также отмечают, что у любителей острой, пряной пищи вероятность преждевременной смерти на 14% ниже.
Ранее в Министерстве здравоохранения попросили россиян не налегать на имбирь, лимоны и чеснок, создавая ажиотаж на ровном месте в магазинах. Эти продукты в условиях эпидемии коронавируса благотворно влияют на иммунитет, однако по степени эффективности не идут ни в какое сравнение с противовирусными препаратами, предупредил глава ведомства Михаил Мурашко.
После появления в Интернете информации о якобы пользе имбиря для лечения и профилактики коронавируса цены на него взлетели до семи тысяч рублей за килограмм. По мнению Федеральной антимонопольной службы, скачок цен был вызван действиями недобросовестных торговцев и «спекулянтов», писал NEWS.ru.
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